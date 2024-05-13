TikTok'ta erkeklere seslendi: "Pavyona gitmeyin. Bana gelin"

Kaynak: Haber Merkezi
TikTok'ta erkeklere seslendi: "Pavyona gitmeyin. Bana gelin"
TikTok platformunda paylaşılan bir video, bir kadının "Erkeklere sesleniyorum, pavyona gitmeyin bana gelin" şeklindeki sözleriyle sosyal medyada tepki topladı.

Gündemden düşmeyen sosyal medya platformlarından biri olan TikTok paylaşımları yine bildiğiniz gibi...
TikTok kullanıcısı bir kadının platformda paylaştığı video, "Erkeklere sesleniyorum, pavyona gitmeyin bana gelin" şeklindeki sözleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadına hem kadınlar hem de erkekler tarafından tepki yağdı. Kimi kullanıcılar, kadının bu şekilde bir çağrı yapmasının toplumsal normlara meydan okuyucu bir eylem olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri ise bu tür mesajların toplumda yanlış algılar yaratabileceği uyarısında bulundu.

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