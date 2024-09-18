Dursun Özbek'in konuşmasından sonra elektrikler kesildi canlı yayın kapatıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'in konuşmasından sonra elektrikler kesildi canlı yayın kapatıldı

Galatasaray’da Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında 2 kez elektriğin gitmesi gündem oldu.

Karaborsa bilet iddiaları ve olaylı sırt sponsorluğu anlaşması ile çalkalanan Galatasaray’da Eylül ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı bugün yapıldı.

Galatasaray Lisesi’nde yapılan toplantıda Başkan Dursun Özbek konuşmasını yaptıktan sonra üyelerin konuşmalarına geçilirken ilginç bir olay yaşandı.

Gürkan Eliçin’in konuşma yaptığı sırada toplantı salonunda 2 kez elektrikler kesildi ve canlı yayın durduruldu.

Yaşanan bu olay karşısında üyeler şaşkına dönerken elektriğin gelmesi ile toplantı yeniden başladı.

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