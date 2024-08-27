Dursun Özbek'ten Young Boys maçı için flaş karar

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

KRİTİK MAÇ BU AKŞAM

BU akşam (Salı) saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak olan mücadelede Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas düdük çalacak.

İlk maçta rakibine 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılılar rakibine elenmesi halinde 10 milyonlarca euroluk gelirden olacak.

ÖZBEK'TEN PRİM KARARI

Bu yönüyle Galatasaray için kritik bir öneme sahip olan mücadele öncesi Başkan Dursun Özbek’ten flaş bir karar geldi. Özbek turu geçmeleri halinde futbolculara kişi başı 1 milyon TL prim verecek.

KADRODA ROTASYON

Abdülkerim Bardakçı’nın cezası ve Davinson Sanchez’in sakatlığı sonrası kadroda değişikliğe gidecek olan Okan Buruk’un stoper hattında Kaan Ayhan - Nelsson ikilisiyle başlaması beklenirken orta sahada da Berkan Kutlu’ya şans vereceği konuşuluyor.