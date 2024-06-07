Durup dururken 300 bin lira borçlandı! Gelen aramayla yıkıldı

Dolandırıcılar, her geçen gün farklı yöntemlerle insanları kandırırken, bu kez mağdur Cemil Hindistan isimli vatandaş oldu.

Hindistan'ın cep telefonunun arızalandığı gün mobil hesabından 187 bin lira kredi çekildi. Bankadan gelen telefona cevap veren Hindistan, geçen ay 187 lira kredi çektiğini duyunca başından aşağı kaynar sular döküldü.

Ne diyeceğini bilemeyen Hindistan, bu paranın geri ödemesiyle beraber 300 bin lira borçlandı.

BANKADAN GELEN TELEFONLA YIKILDI

Show Haber'in haberine göre Cemil Hindistan, özel bankanın hesabının içini boşaltığını iddia ederek, "Banka bana 'siz krediyi çekmişsinizdir, unutmuşsunuzdur' dedi" diye konuştu.

"MUHTEMELEN TELEFONUMUZU HACKLEDİLER YA DA VİRÜS PROGRAMI YÜKLEDİLER"

Hindistan'ın eşi de duruma isyan ederek, "Bu işler bu kadar kolaysa biz gidelim bize de kredi versinler o zaman. Toplamı faiziyle beraber 300 bin lira para. Ödenmesi gereken para var ortada. Ben kullanamadığım paranın ödemesini neden yapayım? Muhtemelen telefonumuzu hacklediler ya da virüs programı yüklediler. Çünkü banka mail gönderiyormuş bu durumlar. Bizim telefonumuz bozuk olduğu için bu maillerden haberimiz yok. Bankanın burada bir güvenlik açığı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDULAR

Talihsiz Hindistan çifti, çekilen parayı geri ödemesiyle birlikte nasıl ödeyeceklerini düşünürken, hukuki yollara da başvurdu. Çift, suç duyurusunda bulundu.