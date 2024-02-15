Dürüst gurbetçi kadın Türkiye gerçeklerini açıkladı. Ahlaksız Almancıların foyasını ortaya çıkardı

Alım gücü Türkiye’de o kadar düştü ki artık vatandaş sadece kuruşun değil aldığın 2 ekmeğin bile hesabını yapmaya başladı. Asgari ücretliye, emekliye ve memura kaşıkla gelen zam enflasyon sebebiyle kepçeyle geri alınıyor.

Her geçen gün tekstilden gıdaya, akaryakıttan ev eşyasına zam gelirken vatandaşın maaşı aynı kalıyor. Günden güne vatandaş geçim sıkıntıyla ne yapacağını bilemez hale geliyor.

Öte yandan sokak röportajlarına konuşan cebi dolarlı eurolu gurbetçiler, Türkiye’deki şartların ‘çok iyi’ olduğunu söyleyince Türk vatandaşlar sinir krizi geçiriyor.

GERÇEKÇİ GURBETÇİ YAPILAN AHLAKSIZLIĞI AÇIKLADI

Ancak bu kez sokak röportajına konuşan kişi yine yurt dışından ülkemize gelmiş olmasına rağmen gerçekçi konuştu.

Muhabirin “Alım gücü nasıl, geçinebiliyor muyuz?” sorusuna yanıt veren kadın “Vallahi biz yurtdışından geliyoruz. Bize bile zor geliyor.” dedi. Muhabirin “Buradaki ne yapsın peki?” sözlerine ise “Vallahi buradaki… Ne diyeyim, şimdi yanlış anlaşılmasın. Buradakilerin de 50’den üstü olanlara oy kullandırmayacaksın. Almanya'daki ileri cahil olan 50 yaş üstündekilere oy kullandırmayacaksın.

"50 SENE ÖNCE ALMANYA'YA GİDENLERE OY KULLANDIRMAYACAKSIN"

50 sene önce Almanya'ya gidenlere kati surette oy kullandırmayacaksın. Oradaki sol partiyi seçerler, buraya gelir partiyi seçerler. Buradaki vatandaşı düşünmezler. ‘Euro'yu bozdurayım da cebim dolsun’ 100€ hemen hemen 2 bin 900 3 bin TL. Bin € bozulursa 30 bin TL. Burada 2-3 hafta krallar gibi yaşıyor. Sonra 'Türkiye güllük gülistanlık' diyorlar" dedi.