Çiftçi vatandaş sokak röportajında isyan etti. ‘Kendi toprağımızda mülteci haline geldik’

İstanbul’da bir YouTube kanalı tarafından yapılan bir sokak röportajında, çiftçi bir vatandaşın söyledikleri gündem oldu.

“ÜLKEMİZDE ÜRETİM YOK”

Çiftçilik yaptığı belirten vatandaş, Türkiye’de üretim olmadığını ve bundan kaynaklı vatandaşın herhangi bir geliri olmadığını ifade etti.

Vatandaş ayrıca Türkiye’de sadece vergiden gelir sağlandığını ve üretim olmayan bir yerde gelir olmayacağını belirtirken, “Sadece vergilerle geçinen bir ülke haline geldik” dedi.

“ARTIK ÜLKEDE TÜRK YOK”

Konuşmasının devamın Türkiye’deki mülteci sorununa da değinen vatandaş, ülkede artık Türk kalmadığını, yaşadığı topraklarda mülteci konumuna düştüğünü iddia etti.

Vatandaş, Türkiye’nin Afgan ve Suriyelilerin doğum fabrikasına döndüğünü öne sürdü.