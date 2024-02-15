Almanya'da asgari ücret ile 120 kilo dana eti Türkiye'de ise sadece 37 kilo et alınabiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da asgari ücret ile 120 kilo dana eti Türkiye'de ise sadece 37 kilo et alınabiliyor
Asgari ücretin 2151 Euro olduğu Almanya'da bir aylık asgari ücretle 120 kilogram dana eti satın alınabiliyorken Türkiye'de ise bir asgari ücretle yalnızca 37 kilogram dana eti alınabiliyor.

Türkiye'de kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatlarının 400 liraya dayandığı 2024 yılında, vatandaşlar Et ve Balık Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek adına kuyruğa girmeye devam ediyor.

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ALMANYA'DA BİR ASGARİ ÜCRET İLE 178 KG DANA KIYMA ALINIYOR

Almanya'da enflasyon ve Rusya-Ukrayna Savaşı, et tüketiminde düşüşe yol açtı. Toplam et tüketimi azalsa da kişi başına düşen et miktarı ve alım gücü Türkiye'ye oranla çok yüksek.

Türkiye'de dana kıyma 400 TL’den, dana kuşbaşı 430 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Almanya'da ise dana kıymanın ortalama fiyatı 10.50 Euro, dana kuşbaşının ortalama fiyatı 11.50 Euro.

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Türkiye'de bir asgari ücretle 37 kilogram dana kıyma satın alınabiliyorken Almanya'da bir asgari ücret ile 120 kilogram dana kıyma satın alınabiliyor.

Almanya'nın yaklaşık yüzde 6,6'sı asgari ücretliyken, Türkiye'nin en az yüzde 42'si asgari ücrete çalışıyor.

ALMANYA’DA VE TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET

2024 yılı için Türkiye’de aylık asgari ücret net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olurken, Almanya’da aylık asgari ücret brüt 2151 Euro net 1883 Euro olarak kaydedildi.

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