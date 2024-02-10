Dertli abla sokak röportajında AKP'ye oy veren adamı susturdu. AKP'ye oy veren vatandaş ağzını açamadı

Orta yaşlı kadın sokak röportajında ekonomik şartlardan dolayı geçinemediklerini belirterek kendisine uzatılan mikrofona dertleri sıralamaya başladı.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren kadın, “Kim oy verdiyse gitsin şimdi kafa tutsun bakayım nasıl çocuğunla evlendiriyor. Hangi parayla 3 tane makarnaya mı evlendiriyorlar. Üç tane makarnaya mı kandılar yaptılar bunu. O yüzden şimdi makarnaları yesinler çocuklarla evlendirsinler, ev bark sahibi olsunlar. Hepsi oy verenlerin suçu. Bizim gibiler de böyle sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Röportaj sırasında 42 yaşında olduğunu söyleyen bir erkek söze girerek kadına, “Sebebini söyle bakalım. Neden oy verenlerin suçu?” diye sordu.

İşte ne olduysa bu sorudan sonra oldu. İki vatandaş arasında bu sözden sonra ilginç bir diyalog yaşandı.

İŞTE O DİYALOG:

Kadın: Nereye oy verdiniz?

Adam: Reise verdim

Kadın: Reise verdiyseniz çekin o zaman çilenizi.

Adam: Ben çile çekmiyorum ki

Kadın: 3 tane makarna alıyorsun çekmiyorsun.

Adam: Her şeyi yiyorum

"500 LİRA OLMUŞ ETİN KİLOSU"

Kadın: Her şeye nerede yiyorsun kardeşim. 500 lira olmuş etin kilosu. Neyi yiyorsun Allah aşkına tipinden belli. Ayağındaki ayakkabıdan, terliğinden belli. Yanlış anlama bundan belli.

Adam: Her terlik giyen gariban mı oluyor?

"HER YIL KURBAN KESEN KİŞİLER HANGİ KURBANI KESEBİLİYOR"

Kadın: Ne yiyorsun, ne içiyorsun. Nedir hayat yaşantın? Gel senin evindeki hayat şartına bir bakayım. Neyi yaşıyorsun 500 lira etin kilosu. Yedirebiliyor musun ayda 1 kilo et. Doğru değil mi? Hanginiz konuşabiliryorsunuz. Niye konuşmuyorsunuz? Her yıl kurban kesen kişiler hangi kurbanı kesebiliyor. 90 bin liraya mal oldu.

"HANGİ HAKTAN HUKUKTAN KONUŞUYORSUNUZ?"

Her yıl kurban kesen kişiler. Kesemedim her yıl kesiyordum. Niye kesemedim bu sene. Neden fakir fukaraya yediremedim neden? 7 kişi girdik kurbana yine de yapamadık. Neden yetiştiremedim. Yetiştiremiyoruz 2 tane çocuk okutuyoruz nereden yetiştireceğiz. Nasıl yapacağız. Hangi haktan, hukuktan konuşuyorsunuz?

"EVİMİN KİRASINI YÜZDE 500 ARTIRDI"

Çocuğunu evlendir bakalım. Hangi hukuktan konuşacaksın? Dünkü faizleri konuş bakalım araç alabiliyor musun? Araba alabiliyor musun? Vergisi ne kadar biliyor musun? Kirada oturuyorum evimin kirasını yüzde 500 artırdı fiyatını ne diyeceğim insanlara. Nasıl yapacağım bizde insanız ya. Ne güzel konuşuyorsunuz böyle ya.

"REİSİN KİM SENİN YA"

Tipine şekline bir bak da ona göre konuş kurban olduğum. Ayağında 5 liralık terlik var konuşuyorsun böyle ‘Reise verdim’ ya ‘Reisin kim senin ya’ yurt dışına bir bak bakalım öyle bir reise oy verilir mi? Hangi ülkeden konuşuyorsunuz ya. Konuşurken yutkunurken bir bakın ya. Makarnayı nasıl yutuyorsun ya. Ne güzel konuşuyorsun git eşine bir sor.

Söz konusu video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.