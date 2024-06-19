Dusan Tadic rest çekti

Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic'in milli takımı Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'na iyi başlayamadı.

İngiltere ile karşılaştığı ilk maçta 1-0 yenilen Sırbistan, sahadan boynu bükük bir şekilde ayrıldı.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, yedek başladığı maça ikinci yarıda dahil oldu.

Oyuna 61. dakikada Mitrovic yerine giren Tadic, bu durumdan memnun olmadı.

Stojkovic bu şaşırtıcı tercihi tamamen taktiksel olarak gerekçelendirirken, Dusan Tadic ise rest çekti.

''BEN LİDERİM''

Dusan Tadic açıklamasında, “Ben liderim. Sahte bir alçakgönüllülük olmadan, bu takımdaki en iyi oyuncu olduğumu düşünüyorum. Tabii ki başlamam gerektiğini düşünüyorum. Ama koç sadece 30 dakika oynamam gerektiğini söylerse, yapacak bir şeyim yok" dedi.

Teknik direktör Stojkovic ise bu açıklamalardan pek memnun olmadı ve sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: Bunu söylemesi hiç iyi değil.

Stojkovic'in Perşembe günü Münih'te Slovenya'ya karşı oynayacağı ikinci grup maçında Tadic ile nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.