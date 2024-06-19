Acun Ilıcalı anlaştı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, tecrübeli file bekçisi Ryan Allsop'un ayrılığı duyuruldu.

BIRMINGHAM'A TRANSFER OLDU

Birmingham City, 32 yaşındaki deneyimli kaleciyi Hull City'den kadrosuna kattı.

Transfer, futbol dünyasında dikkat çekici bir hareket olarak görüldü.

İngiliz ekibi, Allsop'un sözleşmesine dair detaylar konusunda henüz bir bilgi paylaşmadı.

Birmingham'a imza attıktan sonra açıklama yapan Allsop, "Çocukluğumdan beri Birmingham City hayranıyım. İlgi olduğunu anladığım anda hemen kabul ettim. Kalbime çok yakın bir kulüp." dedi.