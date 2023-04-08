Duvar sarmaşığı bitkisi ülsere iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan duvar sarmaşığı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan ülsere duvar sarmaşığı bitkisinin iyi geldiği bildirildi.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının(duodenum), sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici vücut sıvıları tarafından tahrip edilmesi ve doku kaybı meydana gelmesidir.

Ülser, mideyi ve onikiparmak bağırsağını sindirim enzimlerinden koruyan mukus tabakasının azalması sonucu ortaya çıkar ve sindirim asitleri bu korunmasız tabakalara zarar vererek kanamalı, ağrılı yaralara yani ülser oluşumuna sebebiyet verir.

DUVAR SARMAŞIĞI BİTKİSİ NEDİR?

Sarmaşıkgiller familyasından; uzun ömürlü, 50 metre kadar boyunda, her zaman yapraklı, tırmanıcı bir bitkidir. Yaprakları tüysüz ve serttir. Üst yüzeyleri koyu, alt yüzeyleri ise açık yeşil renktedir. Meyvesi, siyahımsı mor renktedir. İçeriğinde “hederin” vardır. Zehirlidir. Ev ilaçlarında kullanılmamalıdır.

NASIL KULLANILIR?

1 çorba kaşığı bitki 0,5 litre suda 10 dakika kaynatılıp süzülür. Günde 3 defa yemeklerden evvel birer çay bardağı içilir.