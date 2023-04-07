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Mevsim geçişlerinde hangi bitki çayları içilmeli

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, mevsim geçişlerinde hangi bitki çaylarının hangi rahatızıkları önlediğini açıkladı. İşte o bitki çayları…

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 14:53
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Mevsim geçişlerinde hangi bitki çayları içilmeli

Mevsim geçişlerinde hangi bitki çayları içilmeli
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Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bitkilerden oluşan çay karışımlarından yararlanmak iyi geliyor.

Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada “Soğuk algınlığının ilk belirtilerinde ve grip enfeksiyonu geçirildiğinde mürver, melisa, adaçayı, zencefil, karabiber meyvesi ve zencefil yapraklarından oluşan çay, bağışıklık sisteminizi güçlendirir” diye konuşuyor ve bu bitkilerin yararlarını şöyle açıklıyor:

ZEYTİN YAPRAĞI

Yürütülen deneysel çalışmalarda kuvvetli iltihap giderici ve ağrı kesici etkisine bağlı olarak romatizma ve osteoartrit gibi sorunlarda kullanılır.

MÜRVER

İçerisindeki flavonoitler ve antosiyaninler antioksidan etkisinin yanı sıra bağışıklık sistemini uyarıcı etki gösterir ve vücudun direncini artırır.

KARABİBER

Karabiber meyvesi değerli bir baharat olarak yemeklere lezzet katmasının ötesinde çeşitli biyolojik etkileri bakımından da değerlidir. Uçucu yağının yanı sıra piperidin ve pirolidin alkamitler türevi bileşikler arasında piperin önemli bir bileşenidir. Yapılan çalışmalarda santral sinir sistemi üzerinde uyarıcı, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkileri tespit edildi.

MELİSA

Melisa yapraklarının sulu özütünün uçuk virüsü üzerindeki antiviral etkisi dikkat çekti ve çeşitli araştırma grupları tarafından etkili olduğu virüsler ve etkili bileşenlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapıldı. Çalışmalarda melisa yapraklarının hem sulu özütünün hem de yapraklardan elde edilen uçucu yağın antiviral etkisinin bulunduğu gösterildi.

ADAÇAYI

Hava değişimlerinin etkilerinin yoğun bir şekilde hissettirmeye başlamasıyla, insanlar ağız ve boğazda görülen iltihapların tedavisinde öncelikle bitkilere başvurur. Adaçayı, özellikle bitkinin içerdiği uçucu bileşenlerin ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyon ve iltihaplarda (farenjit, jinjivit gibi) yararlı olduğu biliniyor.

ZENCEFİL

Yüzyıllardır koruyucu etkisiyle bilinen, soğuk algınlığı ve boğaz ağrısında ilk tercih olan zencefil kökü, hoş kokusu ve ferahlatıcı özelliğiyle vazgeçilmez bütünleyicisi olan limon ile buluştuğunda soğuk algınlığından sindirim sorunlarına kadar bir çok rahatsızlığa iyi geliyor. Diğer taraftan, zencefil safra salgısını artırması nedeniyle bilhassa yağlı yemeklerden sonra sindirime yardımcı olmakta, sancıyı gideriyor. Yangı giderici etkisi nedeniyle artrit gibi yangılı hastalıklarda şikayetlerin hafifletilmesinde yararlanılıyor zencefilden.

Limon ve balla birlikte hazırlanan çayı soğuk algınlığında, boğaz ağrısında ve öksürüklerde etkilidir. Ayrıca, zencefil, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra zayıflamaya yardımcı bir bitki olarak da biliniyor. Sağlığına özen gösterirken farklı lezzetler deneyerek keyif almak isteyenler için zencefil ve limon kabuğu vazgeçilmez bir ikili.

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