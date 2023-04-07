İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
Batılıların "Hâkim-i Tıb", yani "hekimlerin piri" olarak tanımladığı İbn-i Sina, doğu ve batı hekimliğiyle günümüz tıbbına önemi faydalar sağladı. İbn-i Sina'nın "şifasız hastalık yoktur, değersiz bitki yoktur" sözünün anlamı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Pandemi döneminde yaşanan sorunlardan sonra sağlık konusu hepimiz için önemini biraz daha artırdı.
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Pandemi öncesinde sağlığımıza ne kadar dikkat ediyorsak artık onun katbekat üstünde dikkat eder oldu. Yaz ve kış dönemlerinde de hastalıklardan korunmak için yapmamız gerekenler bu haberde yeniden derlendi.
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İbn-i Sina'nın araştırmaları sonucu sağlığa büyük katkı sağlayacak olan 20 maddeden oluşan bu reçete, özellikle havaların gelgitli olduğu zamanlarda işe yarayacak.
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Tabii ki İbni Sina için de dengeli ve doğru beslenmek en önemli olan şey olarak açıklanmıştı. Eğer çok fazla doktora gitmek istenmiyorsa şu 20 doğal yöntem uygulanmalı.
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1- Yeşil çaya biraz kakule ekleyerek tüketmek öksürük belirtilerini önemli ölçüde azaltır
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2- İbn-i Sina, astım hastaları için bal ve badem karışımını öneriyor. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek, astım hastalığının tedavi edilmesinde büyük rol oynuyor.
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3- İbn-i Sina'ya hastalıkların en önemli nedeni sorulduğunda ise; 'Bir yediğini sindirmeden önce yeniden yemek yemektir' cevabını vermiştir.
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4- İbn-i Sina, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için ise hacamat yaptırmayı önermiştir.
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5- İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.
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6- Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ya da düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrıları bir süre sonra kesileceği de İbn-i Sina'nın önerileri arasında yer alıyor.
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7- İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.
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8- Yemek yediğin vakit az miktarda ye ve yemekten sonra 4-5 saat yemek yeme. En büyük şifa hazımdadır.
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9- Depresif duygular içerisindeki kişinin rahatlama sağlaması için, çorba türü sıvı yiyeceklerle bedeninin nemlendirilmesini tavsiye eder.
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10- Uçuk ve mantar tedavisine bölgeye uygulanacak olan ilaç, sarı terminalia tohum özü, meyan kökü yaprağı karışımının ezilmesi bölgeye sirke yağ ve petekle sürülmesidir. Gıda hafifletilir.
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11- Uyku organları dinlendirir ve yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kişiyi ve nefsi korur. Yeterli miktarda uyumak gerekir.
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13- Kısa sürede zayıflayanlar yine kısa sürede kilo alabilirler. Uzun sürede zayıflayanlar ise uzun sürede şişmanlar.
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14- Tek çeşit değil, farklı çeşit yemekler yenilmeli.
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15- Tatlılar kan yapar, enerjiyi pozitif etkilidir. Ancak hamurlu tatlıların sindirimi ağır olup damarları tıkar.
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16- Tansiyona karşı kanı dengeleyen en güçlü besinin kabak suyudur.
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16- Yemekte su içmek susuzluğu giderir ama yemekten çok olmamalıdır. Ayrıca ılık su faydasızdır.
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17- Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalıdır.
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18- - Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.
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19- K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini söyler.
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20- İçerdiği salisik asitler sayesinde damarların yapısını güçlendirir. Özellikle kalbin kas yapısını yenileyen elma, kalp ve damar hastalıkların yaşanmasını engeller.