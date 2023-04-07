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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

Batılıların "Hâkim-i Tıb", yani "hekimlerin piri" olarak tanımladığı İbn-i Sina, doğu ve batı hekimliğiyle günümüz tıbbına önemi faydalar sağladı. İbn-i Sina'nın "şifasız hastalık yoktur, değersiz bitki yoktur" sözünün anlamı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Galeri Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 11:15
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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

Editör: Bengü ZORLU

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

Pandemi döneminde yaşanan sorunlardan sonra sağlık konusu hepimiz için önemini biraz daha artırdı.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

Pandemi öncesinde sağlığımıza ne kadar dikkat ediyorsak artık onun katbekat üstünde dikkat eder oldu. Yaz ve kış dönemlerinde de hastalıklardan korunmak için yapmamız gerekenler bu haberde yeniden derlendi.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

İbn-i Sina'nın araştırmaları sonucu sağlığa büyük katkı sağlayacak olan 20 maddeden oluşan bu reçete, özellikle havaların gelgitli olduğu zamanlarda işe yarayacak.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

Tabii ki İbni Sina için de dengeli ve doğru beslenmek en önemli olan şey olarak açıklanmıştı. Eğer çok fazla doktora gitmek istenmiyorsa şu 20 doğal yöntem uygulanmalı.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

1- Yeşil çaya biraz kakule ekleyerek tüketmek öksürük belirtilerini önemli ölçüde azaltır

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

2- İbn-i Sina, astım hastaları için bal ve badem karışımını öneriyor. Bademi iyice ezip bal ile karıştırıp tüketmek, astım hastalığının tedavi edilmesinde büyük rol oynuyor.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

3- İbn-i Sina'ya hastalıkların en önemli nedeni sorulduğunda ise; 'Bir yediğini sindirmeden önce yeniden yemek yemektir' cevabını vermiştir.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

4- İbn-i Sina, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkan acıyı dindirmek için ise hacamat yaptırmayı önermiştir.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

5- İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

6- Sürekli baş ağrısı çeken kişilerin kan vermesi ya da düzenli olarak yumurta yemesi halinde ağrıları bir süre sonra kesileceği de İbn-i Sina'nın önerileri arasında yer alıyor.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

7- İbn-i Sina böbrek taşı, kumu ve diğer böbrek hastalıkları için kabuksuz karpuz çekirdeği, çekilmiş üzüm çekirdeği, kereviz veya anason çekirdeği tüketilmesini öneriyor.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

8- Yemek yediğin vakit az miktarda ye ve yemekten sonra 4-5 saat yemek yeme. En büyük şifa hazımdadır.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

9- Depresif duygular içerisindeki kişinin rahatlama sağlaması için, çorba türü sıvı yiyeceklerle bedeninin nemlendirilmesini tavsiye eder.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

10- Uçuk ve mantar tedavisine bölgeye uygulanacak olan ilaç, sarı terminalia tohum özü, meyan kökü yaprağı karışımının ezilmesi bölgeye sirke yağ ve petekle sürülmesidir. Gıda hafifletilir.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

11- Uyku organları dinlendirir ve yemeklerin sindirilmesini sağlar. Kişiyi ve nefsi korur. Yeterli miktarda uyumak gerekir.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

13- Kısa sürede zayıflayanlar yine kısa sürede kilo alabilirler. Uzun sürede zayıflayanlar ise uzun sürede şişmanlar.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

14- Tek çeşit değil, farklı çeşit yemekler yenilmeli.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

15- Tatlılar kan yapar, enerjiyi pozitif etkilidir. Ancak hamurlu tatlıların sindirimi ağır olup damarları tıkar.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

16- Tansiyona karşı kanı dengeleyen en güçlü besinin kabak suyudur.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

16- Yemekte su içmek susuzluğu giderir ama yemekten çok olmamalıdır. Ayrıca ılık su faydasızdır.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

17- Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalıdır.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

18- - Boğaz ve akciğerlerideki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar. Nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. İbn-i Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söyler.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

19- K vitamini bakımından zengin nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kismi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini söyler.

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İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi

20- İçerdiği salisik asitler sayesinde damarların yapısını güçlendirir. Özellikle kalbin kas yapısını yenileyen elma, kalp ve damar hastalıkların yaşanmasını engeller.

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