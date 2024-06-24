Duyanlar çiçekçilere akın ediyor. Bu bitki eve para ve bereket getiriyor

Para ağacı, evde bakımı kolay ve yeşil yapraklarıyla şans ve bereket getirdiğine inanılan popüler bir bitkidir.

Tropikal iklimlerde doğal olarak yetişen bu bitki, 18-30 derece sıcaklıkları ve iyi hava dolaşımını tercih eder. Parlak ve filtrelenmiş ışık altında yetişirken doğrudan güneş ışığından korunmalıdır, aksi takdirde yaprakları yanabilir.

PARA AĞACI BAKIMI NASIL OLMALI?

Sulama konusunda dikkatli olmak önemlidir; toprağın neredeyse tamamen kurumasına izin verilmeli ancak köklerin kurumasına engel olunmalıdır. Her sulama sonrası bitki döndürülmeli ve düzenli olarak havalanmalıdır. Evde bakımı oldukça basittir, bu yüzden yeni başlayanlar için ideal bir bitkidir.

Para ağacı, Orta ve Güney Amerika'da doğal olarak bulunsa da, şimdi Japonya ve Doğu Asya'da da popülerlik kazanmıştır. Evlerde büyüten kişilere şans ve bolluk getirdiği düşünülen bu bitki, sağlıklı ve çekici bir şekilde gelişmesi için yukarıdaki basit ipuçlarına dikkat edilerek bakılabilir.