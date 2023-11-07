Duygulandıran 10 Kasım videosu: "Siz bu Cumhuriyete emanetsiniz, Cumhuriyet de size emanet"

Garanti BBVA tarafından 10 Kasım'a özel hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı. 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal'in Uşak'ta ziyaret ettiği yetimhanede şehit çocuğu ile diyaloğunun kurgulandığı video gündem oldu.
07 Kasım 2023 Salı
Garanti BBVA tarafından 10 Kasım'a özel hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı. 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal'in Uşak'ta ziyaret ettiği yetimhanede şehit çocuğu ile diyaloğunun kurgulandığı video gündem oldu.
Garanti BBVA tarafından 10 Kasım'a özel hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı. 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal'in Uşak'ta ziyaret ettiği yetimhanede şehit çocuğu ile diyaloğunun kurgulandığı video gündem oldu.