Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı zimmet suçlamasından tutuklandı

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Düzağaç Belediye Başkanı Muammer Işıklı zimmet suçlamasından tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç belediye başkanı Muammer Işıklı, zimmet iddiaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / Yeniçağ

AKP'den Düzağaç Belediye Başkanı seçilen Muammer Işıklı tutuklandı. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP tarafından aday gösterilmeyen ve Refah Partisi adayı olarak seçimlere girecek olan Işıklı'nın hakkında, yanında çalışan bir kadın personel tarafından para zimmetine geçirme suçlaması yapılmıştı. Bu iddiaların ardından açılan dava sonucunda çıkan tutuklama kararını avukatı tarafından itiraz edilmiş ancak itiraz reddedilince, Işıklı jandarma eşliğinde adliyeden cezaevine sevk edildi.

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