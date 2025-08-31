Düzce Belediyesinden uyarı

Düzce Belediyesi tarafından yapılan uyarıda su kaynaklarının azaldığını belirterek su tasarrufu uyarısı yapıldı.

Düzce Belediyesinden önemli duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda "Son haftalarda yaşanan aşırı sıcaklara bağlı olarak su kaynaklarımızda azalma meydana gelmiştir.

Bu durum, özellikle Bahçeşehir bölgesinde su basıncının düşmesine neden olmaktadır. Vatandaşlarımızdan, bahçe sulama ve araç yıkama gibi yoğun su tüketimine neden olan faaliyetlerden kaçınmalarını rica ediyoruz. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz" denildi.