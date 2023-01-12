Düzce Cumayeri SYDV personel alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Düzce Cumayeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), muhasebeci olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 Yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6- Adli sicil kaydı bulunmamak.

7- Her türlü mevsim ve iklim şartlarında görevini devamlı yapmasına engel durumunun bulunmaması. (Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir.)

8- Muhasebe: En az 4 yıllık Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe ve Finans Yönetimi bölümlerinden mezun olmak.

9- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

10- İlan tarihi 09/01/2023 itibariyle son 1 yıl içerisinde Cumayeri Ilçesinde ikamet ediyor olmak.

11-2021-2022 Yılları Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

12- Bilgisayar, işletim sistemi ve ofis programlarına hakim olmak. Mülakatta örnekler verilerek yapılması istenecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

I. Personel Alımı İçin Özel Şartlar:

a. En az B Sürücü Ehliyeti olması ve aktif araç kullanabilmesi.

b. Muhasebe ve Bilgisayar ile ilgili sertifikaları veya eğitimini gördüğüne dair transkript belgeleri (Ash veya noter onaylı sureti)

c. Tarihçeli yerleşim yeri belgesi