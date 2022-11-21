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Düzce Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi alacak

Düzce Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 47 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.  

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:10
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Düzce Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi alacak

Düzce Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi alacak
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
Gerekli bilgi ve belgeler https://duzce.edu.tr/idari/personel/duyurular adresinden temin edilebilir.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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