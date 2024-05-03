Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Kaynak: DHA
Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Düzce’de 13 yaşındaki Hanife Betül Keçe, ailesi ile birlikte yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu.

Düzce’nin Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe’yi, sabah okula gitmesi için yatağından kaldırmak istedi. Fakat çocuk uyanmadı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Aile, durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Eve polis ekipleri çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

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