Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Düzce’nin Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe’yi, sabah okula gitmesi için yatağından kaldırmak istedi. Fakat çocuk uyanmadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Aile, durumu 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Eve polis ekipleri çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.