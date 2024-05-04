Düzce'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İHA
Düzce'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Düzce'de ani bir yağmurun ardından gelen dolu, şehri adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Ceviz büyüklüğündeki dolu tanecikleri, şehrin her yanını beyaza boyadı.

Düzce'de şiddetli yağan yağmur, aralıklarla yerini doluya bıraktı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, şehri beyaz bir manzaraya dönüştürdü.

Dolu ve sağanak nedeniyle birçok araç arızalandı, kaygan yollarda trafik kazaları yaşandı.

Ani yağış karşısında hazırlıksız yakalanan yayalar, doludan korunmak için saçak altlarına sığındı, ancak ıslanmaktan kaçamadılar.

Dolunun hemen ardından her yeri beyaz bir tabaka kapladığını ifade eden Selim Cicü, "İnanılmaz bir yağış oldu. Başlangıçta fındık büyüklüğündeydi, sonra ceviz büyüklüğüne ulaştı. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muhtemelen bu, küçük çaplı bir felaket. Özellikle tarım alanları zarar görmüş olabilir. Umarım hasar en aza indirgenmiştir" dedi.

aw196644-02.jpg

aw196644-04.jpg

İlgili Haberler
Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Düzce'de 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu
Düzce'de yangına müdahale
Düzce'de yangına müdahale
Düzce'de otomobil önce refüje sonra ağaca çarptı: 2 yaralı
Düzce'de otomobil önce refüje sonra ağaca çarptı: 2 yaralı
Düzce’de uyuşturucu operasyonu
Düzce’de uyuşturucu operasyonu
Son Haberler
Motosiklet sürücüsü havalara uçtu Gündem
Motosiklet sürücüsü havalara uçtu
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu ile hiç bu kadar keyifli yemek yememiştik Gündem
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu ile hiç bu kadar keyifli yemek yememiştik
Camını kırdığı mağazadan hırsızlık yapan kadından ilginç savunma Gündem
Camını kırdığı mağazadan hırsızlık yapan kadından ilginç savunma
Mehmet Şimşek ‘maalesef’ diyerek duyurdu Ekonomi
Mehmet Şimşek ‘maalesef’ diyerek duyurdu
Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Gözler Eyşan’ı aradı Magazin
Ezel dizisinin oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi. Gözler Eyşan’ı aradı
Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden iz yok Yerel Haberler
Yıldız Dağı'nda kaybolan emekli öğretim üyesinden iz yok
Yaya geçidinde arabanın küçük kız çocuğuna çarpma anları kamerada Yerel Haberler
Yaya geçidinde arabanın küçük kız çocuğuna çarpma anları kamerada