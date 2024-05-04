Düzce'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Düzce'de şiddetli yağan yağmur, aralıklarla yerini doluya bıraktı.

Ceviz büyüklüğündeki dolu, şehri beyaz bir manzaraya dönüştürdü.

Dolu ve sağanak nedeniyle birçok araç arızalandı, kaygan yollarda trafik kazaları yaşandı.

Ani yağış karşısında hazırlıksız yakalanan yayalar, doludan korunmak için saçak altlarına sığındı, ancak ıslanmaktan kaçamadılar.

Dolunun hemen ardından her yeri beyaz bir tabaka kapladığını ifade eden Selim Cicü, "İnanılmaz bir yağış oldu. Başlangıçta fındık büyüklüğündeydi, sonra ceviz büyüklüğüne ulaştı. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Muhtemelen bu, küçük çaplı bir felaket. Özellikle tarım alanları zarar görmüş olabilir. Umarım hasar en aza indirgenmiştir" dedi.