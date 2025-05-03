Düzce'de 2 katlı bina elektrik kontağı yangınında küle döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Düzce'de, alt katı bakkal, üst katı ev olan 2 katlı bir bina, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın sonucu alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de, alt katı bakkal, üstü ev olan 2 katlı bina, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının, elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Akpınar Mahallesi Soğancık Kavşağı mevkisinde, alt katı bakkal olan Ferdi Er’e ait 2 katlı evde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangında bina, kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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