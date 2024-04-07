Düzce'de 3 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada Eren Ozata idaresindeki araç ile Ali Bülbül hakimiyetindeki otomobil ve Samet Ali Kurt idaresindeki hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazanın şiddetiyle Eren Ozata idaresindeki otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarpıp asılı kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu otomobilde bulunan Zehra Bülbül hayatını kaybederken, aynı araçta sıkışan Beyzanur Bülbül ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan sürücüler Eren Ozata, Ali Bülbül ve Samet Ali Kurt ile Beyzanur Bülbül, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bülbül’ün cesedi ise Düzce Üniversitesi morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.