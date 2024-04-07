Girdiği evden yüz bin lira değerinde altın çaldı

Kaynak: İHA
Girdiği evden yüz bin lira değerinde altın çaldı
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hırsızlık için bir eve giren şahıs evden 100 bin liralık altın çaldı. Şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ertan Minkar Sitesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, H.Ç. adlı bir vatandaş 100 bin TL değerinde altınının bulunduğu eve hırsız girdiğini ve altınlarının çalındığını polise ihbar etti. İhbarın üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı M.A. adlı şüpheli şahsın yaptığını belirledi.

Bunun üzerine şahsın peşine düşerek arama çalışmaları başlatan ekipler şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanması sonrası hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi.

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