﻿Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gümüşova'da saat 02.33'te yerin 14.8 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gümüşova'da saat 02.33'te yerin 14.8 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.
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