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Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Düzce Gümüşova'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 03:49
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Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gümüşova'da saat 02.33'te yerin 14.8 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

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