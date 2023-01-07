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Düzce'de 3'üncü Palamut Festivali'nde 30 ton balık dağıtıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 3'üncüsü düzenlenen palamut festivalinde 30 ton balık dağıtıldı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 22:31
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Düzce'de 3'üncü Palamut Festivali'nde 30 ton balık dağıtıldı

Düzce'de 3'üncü Palamut Festivali'nde 30 ton balık dağıtıldı
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Akçakoca Belediyesince Çuhallı Çarşısı'nda gerçekleştirilen festivale çevre il ve ilçelerden yoğun ilgi gösterildi.

Palamutlar, 400 metre uzunluğundaki ızgaralarda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, gazetecilere, 30 bin palamut pişirdiklerini söyledi.

Yoğun ilgiden memnun kaldığını belirten Yanmaz, "Türkiye'nin her bölgesinden gelen misafirlere teşekkür ediyorum" dedi.

Balık ikramının ardından sanatçı Resul Dindar sahne aldı. Meydanda toplanan kalabalık, Dindar'ın söylediği şarkılarla eğlendi.

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