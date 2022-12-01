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Ağır hasarlı binalara asker eli

Düzce’de depremde ağır hasar alan evlerde boşaltım çalışmaları devam ediyor. Askeri personellerde vatandaşların eşya taşımasına yardımcı oluyor.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:32
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Düzce'de ağır hasarlı binalara asker eli

Ağır hasarlı binalara asker eli
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İHA'nın haberine göre, Düzce’de geçtiğimiz hafta Gölyaka’da meydana gelen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaların bir yandan yıkımı yapılırken bir taraftan da tahliye işlemleri sürüyor. 

Tahliye çalışmaları çerçevesinde şehir dışından gelen askeri personellerde vatandaşlara yardımcı oluyor. Ağır hasarlı binalara kendi can güvenliklerini alarak giren askeri personeller, eşyaları taşıyor.

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