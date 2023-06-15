Düzce'de aksiyon filmlerini aratmayan operasyon

Düzce'de aranan şahısların yakalanması için operasyon başlatan polis ekipleri, evlere pencerelerden girerek kaçmaya çalışan şahısları kıskıvrak yakaladı.

Düzce'de aksiyon filmlerini aratmayan operasyon

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak il genelinde operasyon başlattı.

Aranan şahısların yakalanması için operasyon başlatan polis ekipleri, aksiyon filmlerini aratmayan çalışma yaptı. Polisler, girmek istedikleri evlerin kapıları açılmayınca pencerelerden evlere girdi, kaçmaya çalışan şahısları da kıskıvrak yakaladı.

SUÇ MAKİNELERİ YAKALANDI

Şahısların yakalanması için evlerine operasyon yapan ekipler çeşitli suçlardan toplam 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.S. yine çeşitli suçlardan toplam 2 yıl 10 ay hapis cezası bulunan C.Ö. ile toplam 10 ay hapis cezası bulunan S. G. isimli şahısları yakalayarak cezaevine gönderdi.

İlçelerde yapılan operasyonlarda ise Çilimli, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde de 3 kişi yakalandı.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARATMADI

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonlarda zaman zaman aksiyon filmlerini aratmayan görüntüler yaşandı. Şahısların evine girmek isteyen polis ekiplerine kapılar açılmayınca penceren içeri girdi, bazı şahısları yakalamak için ise polisler koşmak zorunda kaldı. Polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şahıslar kıskıvrak yakalandı. Operasyonlar sonucunda il genelinde toplam 6 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan Spor
Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya-Hırvatistan
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan Spor
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı: İspanya - Hırvatistan
Deniz Baykal'ın özel kalem müdürü Nilgün Şahin hayatını kaybetti Güncel
Deniz Baykal'ın özel kalem müdürü Nilgün Şahin hayatını kaybetti
Ateşle oynayan siyaset!.. Yazarlar
Ateşle oynayan siyaset!..
Peki bu rejim, demokrasi mi? Yazarlar
Peki bu rejim, demokrasi mi?
Yaşam kalitemiz düştü Yazarlar
Yaşam kalitemiz düştü
Reis Beyimiz lütfettiler: Kabullendik Yazarlar
Reis Beyimiz lütfettiler: Kabullendik