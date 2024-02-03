Düzce’de heyelan faciası

Kaynak: DHA
Düzce’de heyelan faciası
Düzce'de geçen hafta meydana gelen Beyköy beldesinde Çınardüzü köyü yolunda ikinci bir heyelan meydana geldi. 8 köy yerine ulaşım, alternatif yollardan sağlanmaya başlandı.

Düzce'de geçen hafta çarşamba günü etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur sebebiyle Beyköy beldesi Çınardüzü köyü yolunda heyelan meydana geldi.

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ALTERNATİF YOL OLUŞTURDU

Bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları incelemede aynı alanda ikinci bir heyelan olabileceği ihtimaline karşı yol açma çalışması yapmayarak, Uğur Suyu kenarında alternatif yol oluşturdu.

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BÖLGEDE İKİNCİ BİR HEYELAN MEYDANA GELDİ

Dün gece bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte, 8 köye ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başladı. Ekipler heyelanın devam etmesi riskine karşı bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalara ara verdi.

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