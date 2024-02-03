Düzce’de heyelan faciası

Düzce'de geçen hafta çarşamba günü etkili olan kar yağışı ve ardından devam eden yağmur sebebiyle Beyköy beldesi Çınardüzü köyü yolunda heyelan meydana geldi.

ALTERNATİF YOL OLUŞTURDU

Bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri yaptıkları incelemede aynı alanda ikinci bir heyelan olabileceği ihtimaline karşı yol açma çalışması yapmayarak, Uğur Suyu kenarında alternatif yol oluşturdu.

BÖLGEDE İKİNCİ BİR HEYELAN MEYDANA GELDİ

Dün gece bölgede ikinci bir heyelan meydana geldi. Samandere Tabiat Parkı'nın bulunduğu Samandere köyüyle birlikte, 8 köye ulaşım alternatif yoldan sağlanmaya başladı. Ekipler heyelanın devam etmesi riskine karşı bölgede gerçekleştirdikleri çalışmalara ara verdi.



