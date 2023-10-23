Düzce'de birçok suçtan aranan 3 şüpheli yakalandı

Düzce İl Jandarma ekipleri gasp, yağma, cinsel saldırı ve oto hırsızlığı olayları şüphelisi olan 3 şahsın Düzce ilinde bulundukları öğrendi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahısların Düzce Merkezinde bir işyerinde oldukları tespit edildi.

İşyerine giden ekipler çeşitli suçlardan 19 arama kaydı olan H.Ç., F.Ç., ve A.K. isimli şahısları yakaladı. Şüpheliler H.Ç, F.Ç., ve A.K. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Çilimli Kapalı Cezaevine teslim edildi.

