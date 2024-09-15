Düzce’de iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam dört kişi yaralandı.

İlk kaza, Düzce Merkez Aydınpınar Caddesi üzerinde, otomobil ile motosikletin karışması sonucu gerçekleşti. Kazada, motosiklet üzerinde bulunan Y.D. (17) ve A.T. (14) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza ise Yığılca ilçesine bağlı Çukuröğren köyünde meydana geldi. Pat pat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucunda M.K. (20) ve D.K. (54) yaralandı. Bu yaralılar da Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi edilmeye alındı.

Her iki kaza ile ilgili olarak güvenlik güçleri inceleme başlattı.