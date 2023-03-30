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Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Düzce’de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı ilçede yoğun bir şekilde devam ediyor.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:02
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Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Düzce'de kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
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İHA’nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıların ardından Düzce’de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini aralıklarla hissettiren kar yağışı sebebi ile yer yer kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Mart ayının son günlerinde şehir merkezinde yoğun şekilde devam eden kar yağışı vatandaşları da şaşırtırken, bazı vatandaşlar ise kuraklık ve barajlar için iyi olacağını dile getirdi.

Kar yağışını şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getiren Hakan Arslan, “Mart ayının sonunda kar yağışı şaşırtmaya devam ediyor. Bu kadar yağmasını beklemiyorduk. Ama kuraklık ve barajların dolması için güzel. Yani bahar gelmedi karda gitmedi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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