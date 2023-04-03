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Son sürat giden otomobilin kaputunda ölüme meydan okudu

Düzce'de kaçırılan oğlu için bir anne ölümü hiçe saydı. Eski eşi tarafından kaçırılan oğlu için kaput üstünde 20 kilometre ölüme meydan okudu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 15:29
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Düzce'de oğlunu kaçıran eski eşinin otomobilin kaputunda ölümü hiçe saydı

Son sürat giden otomobilin kaputunda ölüme meydan okudu
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İHA'nın haberine göre, Düzce'de çocuğu eski eşi tarafından kaçırılan kadın, aracın kaputuna tutunarak kilometrelerce yol gitti. Oğlu için aracı durdurmak isteyen kadın, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk anları ise saniye saniye cep telefonuyla kaydedildi.
Düzce'deki olay Aziziye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eski eşi S.Ş. ile görüşen A.O.Ş. 14 yaşındaki oğlunu aracına bindirdi.  Bu sırada baba otomobiliyle kaçmak istedi. Anne ŞŞ ise aracın kaputuna tutunarak gitmesini engellemeye çalıştı. A.O.Ş. ise eski eşinin kaputuna tutunduğunu gördüğü halde durmadı. Durumu fark eden mahalle sakinleri de aracın peşine düştü. Yolculukta zaman zaman korku dolu anlar da yaşandı. D-100 Karayolu üzerinden Anadolu Otoyolu'na çıkan A.O.Ş., Gölyaka gişelerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kaput üzerine tutunarak yaklaşık 20 kilometre yol giden S.Ş. ise yere düşerek yaralandı.
Aracın peşine düşen mahalle sakinlerinden H.Ş. de S.Ş.'yi kurtarmak isterken A.O.Ş.'nin kullandığı aracın çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.O.Ş. ise çocuğuyla birlikte olay yerinden kaçtı.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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