﻿200 basamaklı kestirme yol

(İHA) Tokat'ın merkez Ali Paşa Mahallesi'ni Cemalettin Mahallesi’ne bağlayan merdivenler, halk arasında Kırkbadallar olarak biliniyor.

Merdivenler, bir mahalleden diğerine geçmek isteyen vatandaşlara zorlu bir yolculuk sunuyor.

Ramazan ayında zorlandığını belirten mahalle sakinlerinden Hamdi Gülerçoban, şunları söyledi:

"Merdivenler Ramazan ayında çok yoruyor. Basamak sayısını bilmiyorum ama bence 300'e yakın basamağı vardır.

Evimde yukarıda bulunuyor, o yüzden bu merdivenler çok yoruyor. Oruç olduğumuzdan daha çok yoruyor ancak bir süre sonra alışıyorsun. Bu merdivenler iftara ulaşan zorlu bir süreç diyebiliriz."

"MERDİVENLER ÇOK YORUYOR"

Merdivenleri çıkmanın yorucu olduğunu belirten Necati Ağca ise şu ifadeleri kullandı:

"Merdivenler çok yoruyor, çıkarken dinlenmek için oturuyorum, durup dinleniyorum. 4 veya 5 sefer dinlendikten sonra çıkabiliyorum.

Mahalle için kısa yol olduğu için tercih ediyoruz. Bence buranın basamaklarını sayarsak 500 basamak çıkar."