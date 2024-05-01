Düzce'de otelde yangın. 3 personel hastanelik oldu

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Niğde’nin Akçakoca ilçesinde Çuhallı Çarşısı'nda bulunan 3 yıldızlı bir otelin zemin katında sabahın erken saatlerinde saat 07.30 sularında sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Mutfak kısmından çıkan dumanları gören otel yöneticileri, yangını itfaiye ekiplerine ihbar etti. Olay yerine Düzce ve Akçakoca Belediyesi itfaiye personelleri intikal edilirken, otelin restoran kısmında bulunan 3 otel personeli dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Akçakoca Belediyesi itfaiye personelleri otelin 6. katında mahsur kalan işçileri kurtaramayınca bölgeye iş makineleri çağırıldı. İş makineleri üst katta bulunan 5 görevliyi kurtardı ve otel kısa sürede tahliye edildi.

“3 PERSONEL TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILMIŞTIR”

Otelde çıkan yangınının ardından Akçakoca ilçesine gelerek yangının olduğu otelde incelemelerde bulunan Düzce Valisi Selçuk Aslan, “Maalesef sabah 07.30 sıralarında itfaiyenin ön tespit bilgilerine göre elektrik panosundan bir yangın çıkmıştır. Kısa süre içerisinde hem itfaiye ekiplerimiz hem emniyet ekiplerimiz hem de sağlık ekiplerimiz olaya müdahale etmiştir. Otelimizde yangının çıkış saati itibari ile bulunan 44 odanın 14 odası dolu.

24 vatandaşımız ve 3 personel bulunuyordu. 24 müşterimizin tamamı sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiştir. 3 personel dumandan etkilendiği için tedbir amaçlı hastanede gözetim altına alınmıştır. Hastaneden aldığımız bilgide üçünün de sağlık durumunun iyi olduğu yönündedir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.