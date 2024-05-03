Düzce'de yangına müdahale

Kaynak: DHA
Düzce'de yangına müdahale
Düzce'deki yangına ilk müdahale sağlık ekiplerinden geldi.

Düzce'de bir kavşakta kırmızı ışıkta duran bir tanker aracının lastiklerinde yangın çıktığını gören 112 acil servis ekibi, ambulansta bulunan yangın söndürücü ile hızla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi.

Bu olay, Düzce'deki Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu üzerindeki Metek TOKİ Kavşağı'nda öğlen vakti gerçekleşti. Şehir merkezine doğru ilerlemekte olan 39 ABY 345 plakalı bir tanker, kırmızı ışıkta durduğu sırada lastiklerinin tutuştuğunu fark etti.

Kırmızı ışıkta yanında duran 112 ambulans ekibi, duman ve alevleri hemen fark ederek yangına müdahale etti.

Yangın söndürücü ile yapılan müdahale sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılan soğutma işlemleri sonrasında yangın tamamen söndürüldü.

Tankerin balatalarının alev aldığı ve erken müdahale ile lastiklere zarar vermeden söndürüldüğü belirlendi.

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