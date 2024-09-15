Düzce'de otoyolda yüklü tır alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düzce'de otoyolda yüklü tır alev alev yandı

Düzce'de MDF yüklü tırın otoyolda alev alev yandığı bildirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Üçköprü mevkiinde meydana gelen olayda, Ankara'dan İstanbul'a doğru seyir halinde olan T.G. yönetimindeki 34 HP 4370 plakalı MDF yüklü tırın dorse kısmı aniden alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracını hemen terk ederek itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen tırdaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle yol tek şeritten verilirken, yangının söndürülmesinin ardından yol iki şeritten trafiğe açıldı.

Tırın kaldırılma çalışmalarına ise sabah saatlerinde başlanacak.

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