Düzce'de paletleri taşıyan işçilerin üzerine paletler devrildi. 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: DHA
Düzce'de paletleri taşıyan işçilerin üzerine paletler devrildi. 1 ölü 1 yaralı
Düzce'de bir üretim tesisinde çalışan işçi Ahmet Sancak (49) forkliftin devrilmesiyle paletlerin altında kalarak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde, üretim tesisinde meydana gelen olayda,

Ahmet Sancak ile Mithat Derici tesiste palet taşırken forklift devrildi. Devrilen forklifteki paletlerin altında kalan işçilere diğer işçiler yardımcı olarak Sancak ve Derici'nin üzerinden paletleri kaldırdı.

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Diğer işçiler durumu 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalede bulunarak ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki yaralılardan Ahmet Sancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Mithat Derici'nin tedavisi devam ediyor.

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