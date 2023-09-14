Düzce’de şok uygulama: 357 araç sürücüsüne 615 bin 931 lira ceza

Düzce’de polis ekipleri gece saatlerinde şehrin muhtelif noktalarında şok uygulamalar yaparak suçlu ve suç unsurlarını yakalarken, trafik yönünden de kusurlu olanlara cezai işlem uygulanıyor.

KAYNAK: İHA
Düzce’de şok uygulama: 357 araç sürücüsüne 615 bin 931 lira ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nce şehir genelinde şok uygulamalar yapılmaya başlandı. 2 gün de 30 farklı noktada 66 farklı ekiple gerçekleştirilen şok uygulamalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 22 adet fişek, 14 adet ilaç, 15 gram metamfetamin, 9 gram esrar, 1 adet cam pipo, 2 gram skunk, 2 adet sentetik ilaç yakalandı. Ayrıca, 2970 araç ve sürüce sorgulanırken 1 araç trafikten men edildi. Çalıntı olan bir motosiklet ele geçirilirken, 357 araç sürücüsüne toplamda 615 bin 931 lira idari yaptırım uygulandı.

YABANCI UYRUKLULAR DA YAKALANDI

Ekiplerin şok uygulamaları çerçevesinde yapılan kontrollerde Düzce’de oturum izni olmayan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak haklarında işlem yapılırken, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında işyeri veya kurumdan hırsızlık şüphelisi 1 şahıs ile motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 şahısta yapılan çalışmalarda yakalandı. Şahıslar sorguların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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