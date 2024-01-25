Düzce’de tek katlı ev alev alev yandı: 1 ölü

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Karaçalı Mahallesi’nde Hacer Kurt’un ikamet ettiği tek katlı prefabrik evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. İçeride mahsur kalan kadın dışarı çıkamadı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası yangını kontrol altına alındı.
Yangının sönmesinin ardından eve giren ekipler Hacer Kurt’un dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kurt’un cansız bedeni morga kaldırıldı.
Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.