Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Düzce'de uyuşturucu operasyonu
Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonlarda 41 şüpheliye işlem yapılırken 3 şüpheli ise tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu madde tacirlerine ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik yapılan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların engellenmesi, aza indirilmesi ve suçluların yakalanması için 25-31 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 39 olaya müdahale edilirken, 41 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İşlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, bin 651 adet sentetik ecza, 27,23 gram esrar, 2 gram kokain, 104,1 gram metamfetamin ve 17,2 gram bonzai ele geçirildi.

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