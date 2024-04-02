Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Düzce'de uyuşturucu madde tacirlerine ve uyuşturucu madde kullanımına yönelik yapılan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçların engellenmesi, aza indirilmesi ve suçluların yakalanması için 25-31 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 39 olaya müdahale edilirken, 41 kişi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. İşlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, bin 651 adet sentetik ecza, 27,23 gram esrar, 2 gram kokain, 104,1 gram metamfetamin ve 17,2 gram bonzai ele geçirildi.