Düzce’de zehir taciri tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5 farklı suç kaydı bulunan 43 yaşındaki C.Ö. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.
Gerçekleşen aramalarda; 5 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem gerçekleştirildiği belirtildi.