Düzce’de zehir taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Düzce’de zehir taciri tutuklandı
Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, C.Ö. isimli şahıs, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 5 farklı suç kaydı bulunan 43 yaşındaki C.Ö. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Gerçekleşen aramalarda; 5 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Şüpheli şahıstan uyuşturucu madde satın aldığı belirlenen 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

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