Düzce’de zehir taciri tutuklandı

Düzce’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, C.Ö. isimli şahıs, üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklandı.