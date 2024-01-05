Düztabanlık neden olur tedavisi mümkün mü

Düztabanlık, ark adı verilen ve normal yapıdaki ayakta bulunması gereken kavisin kaybolması veya çökmesidir. Yani yapısal bir bozukluktur. Ayak tabanında, ayak arkasında aşil tendonunda, parmak kısımlarında ağrı ile belirtiler verebilir.

Düz tabanlık tedavi edilmezse ileri ki yaşlarda bel sorunlarına neden oluyor. Çocukluk çağında görülen düztabanlık ise tabanlık kullanmadan geçebiliyor.

Düz tabanlıkta ayakkabı ve tabanlık çok önemlidir. Ayakkabıların kişinin tam dengede durması gerekiyor. Bu nedenle ayakkabı ve tabanlık önemli...



ÇUKUR TABANLIK NEDİR?

Erişkin düztabanlık durumunda mutlaka detaylı bir röntgen çekimi gerekiyor. Aksi takdirde düz tabanlığın tedavisi yani tabanlık ya da ayakkabı seçimi yapmak mümkün olmuyor.



Tedaviler arasında; konservatif tedavi yöntemleri, ortezleme, tabanlıklar, fizik tedavi veya cerrahi yöntemler bulunuyor. Tabanlığın kullanılmasının zamanlaması da çok önemli.

TABANLIK NE ZAMAN KULLANILMALI

Tabanlıklar ayak tabanındaki şoku azaltmak için kullanılır. Ayrıca ayak kokusunu da engelleyen ürünlerdir. Seçim ve kullanımında çorap kalınlığı bile önemlidir. Aşil kısalığı oluşmuş kişilerde topuk altını destekleyen tabanlıklar iş görür.