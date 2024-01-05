Öğle yemeğini sakın böyle yemeyin. Hastalık saçıyor

İş yerinde bilgisayarın karşısında öğle yemeği atlatmanın kilo sorununa yol açtığı ifade edildi.

Ekran başında “hızlı öğle yemeği” alışkanlığının sağlıklı beslenmeyi ve kilo kontrolünü engellediğini ortaya çıkardı.

Ekran başında öğle yemeği yemenin kilo almanın yanında sağlığı da bozduğunu ve obeziteye neden olduğu bildirildi.

Ekran başında yemek yiyenlerin dengesiz beslendiğini ve sandviç veya “fast food”ların C, E vitaminleri ve minerallerden yoksun olduğu ifade edildi.

İŞTE HIZLI YEMEK YEMENİN YOL AÇTIĞI SORUNLAR…

Hızlı yemek yemenin obezite gibi bir soruna neden olduğu bildirildi.

Ayrıca, hızlı yemek yemeye alışan bireylerin doyma duygusu zayıflar. Bu da, ihtiyaçtan fazla kalori alınmasına neden olur.

Hızlı yemek yemenin sindirim Problemlerini de beraberinde getirdiği bildirildi.

İnsülin direncine yol açabileceği bildirildi.

Bağırsak Problemleri Oluşabileceğinin altı çizildi.

Diyabete zemin hazırlayabileceğinin altı çizildi.

Tokluk hissini engellediği vurgulandı.