Kaç çift çocuk yapma sıkıntısı çekiyor

Kaynak: İHA
Kaç çift çocuk yapma sıkıntısı çekiyor
Kaç çift çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı çekiyor, neden?

Çiftlerin birçoğu tüp bebek denemesinde çocuk sahibi olurken, tüp bebek merkezleri çiftler için çözüm getirmeye çalışıyor.

Tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan en etkili tedavi. Kısırlık sorunu yaşayan çiftlere bu merkezler umut oluyor.

SGK’nın tüp bebek tedavisi konusunda yeni düzenlemeleri iki yıl önce hayata geçirdi. Böylelikle bebek sahibi olmak isteyen yüz binlerce çifte umut ışığı doğdu.

Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemelerle birlikte, evli olup çocuk sahibi olmayan ve genel sağlık sigortası olanların üç kez deneme hakları bulunduğunun altını çizdi.

40 YAŞINI AŞMAMIŞ KADINLARIN TÜP BEBEK TEDAVİLERİ

İki yıl önce yürürlüğe konulan düzenlemeye göre; kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor diye hatırlatmada bulunan Dr. Keskin, konuya ilgili şunları söyledi:


“Düzenlemeye göre tüp bebek tedavisinin gerçekleşmesi için kadının 39 yaşından küçük olması şartı vardı, bu değişti. Yani bir yıl uzatıldı. Bu da Tüp bebek merkezlerine gidişi artırdı.

Tüp bebek tedavisinde hedeflenen asıl amaç gebeliği yakalayabilmek. Başarı oranları son 10 yılda önemli ölçüde arttı. Özellikle 30 yaş altı kadınlardaki tüp bebek tedavilerindeki ilk denemede başarı şansı %43. BU iyi bir oran. Çiftlere, ihtiyacı olan uygun tedaviyi konforlu biçimde sunuyoruz. Çiftlerimize, tedavi sürecinde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Dünyada 80 milyon çift çocuk sahibi olmak için çaba gösteriyor”


İlgili Haberler
Düztabanlık neden olur tedavisi mümkün mü
Çocuk kimi rol model alır
Gebelikte fazla kilolar sorunu
Düşük neden olur
Lohusa filmi konusu nedir? Gupse Özay’ın Lohusa filmi fragmanı yayınlandı mı?
Lohusa filmi konusu nedir? Gupse Özay’ın Lohusa filmi fragmanı yayınlandı mı?
Omega-3 alan çocukların zeka testleri nasıl çıktı
Son Haberler
Putin Rus ordusuna katılan yabancılara vatandaşlık verecek Dünya
Putin Rus ordusuna katılan yabancılara vatandaşlık verecek
Samandağ'da enkazın büyük kısmı kaldırıldı Yaşam
Samandağ'da enkazın büyük kısmı kaldırıldı
Büyük hazineden çıkan el çantalarının sırrını açıkladı. Sedat Kaya Şanlıurfa’daki büyük hazinenin sahibini yazdı Gündem
Büyük hazineden çıkan el çantalarının sırrını açıkladı. Sedat Kaya Şanlıurfa’daki büyük hazinenin sahibini yazdı
Galatasaray'ın hedefi 9 Spor
Galatasaray'ın hedefi 9
Yapay zekâ destekli verilerde büyük yenilik Teknoloji
Yapay zekâ destekli verilerde büyük yenilik
Düztabanlık neden olur tedavisi mümkün mü Sağlık
Düztabanlık neden olur tedavisi mümkün mü
BM'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini Ekonomi
BM'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahmini