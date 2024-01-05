Kaç çift çocuk yapma sıkıntısı çekiyor

Çiftlerin birçoğu tüp bebek denemesinde çocuk sahibi olurken, tüp bebek merkezleri çiftler için çözüm getirmeye çalışıyor.

Tüp bebek tedavisi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan en etkili tedavi. Kısırlık sorunu yaşayan çiftlere bu merkezler umut oluyor.

SGK’nın tüp bebek tedavisi konusunda yeni düzenlemeleri iki yıl önce hayata geçirdi. Böylelikle bebek sahibi olmak isteyen yüz binlerce çifte umut ışığı doğdu.

Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki düzenlemelerle birlikte, evli olup çocuk sahibi olmayan ve genel sağlık sigortası olanların üç kez deneme hakları bulunduğunun altını çizdi.



40 YAŞINI AŞMAMIŞ KADINLARIN TÜP BEBEK TEDAVİLERİ

İki yıl önce yürürlüğe konulan düzenlemeye göre; kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekiyor diye hatırlatmada bulunan Dr. Keskin, konuya ilgili şunları söyledi:



“Düzenlemeye göre tüp bebek tedavisinin gerçekleşmesi için kadının 39 yaşından küçük olması şartı vardı, bu değişti. Yani bir yıl uzatıldı. Bu da Tüp bebek merkezlerine gidişi artırdı.

Tüp bebek tedavisinde hedeflenen asıl amaç gebeliği yakalayabilmek. Başarı oranları son 10 yılda önemli ölçüde arttı. Özellikle 30 yaş altı kadınlardaki tüp bebek tedavilerindeki ilk denemede başarı şansı %43. BU iyi bir oran. Çiftlere, ihtiyacı olan uygun tedaviyi konforlu biçimde sunuyoruz. Çiftlerimize, tedavi sürecinde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Dünyada 80 milyon çift çocuk sahibi olmak için çaba gösteriyor”



