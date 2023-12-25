Dzeko'dan Icardi'ye: Adam kafasını direğe vurdu penaltı için ağladılar

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Dzeko'dan Icardi'ye: Adam kafasını direğe vurdu penaltı için ağladılar
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko, Galatasaray'ın Icardi'nin moraran gözünün fotoğrafını koyup penaltısının verilmediğini iddia etmesine cevap verdi..

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçeli Djiku'nun ceza alanında Icardi'ye vurduğunu ileri sürerek penaltı verilmemesine sert tepki göstermişti.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından Icardi'nin moranan gözünün fotoğrafı paylaşılarak, penaltının verilmediğini iddia etmiş ve "Utanın" ifadesini kullanmışkı.

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Galatasaray'ın açıklamasını paylaşan ünlü gazeteci Fabrizio Romano'ya yorum yaptı. Dzeko, Romano'nun paylaşımının altına şu notu yazdı:

"Adam kafasını direğe vurdu ve onu Instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici. Her zamanki halleri. Fabrizio, sen de bundan daha iyisini yapabilirsin."

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