e-Devlet Kapısı’nda bulunan “şahıs ödemeleri sorgulama” bir süre önce aktif hale getirildi. Vatandaş bu sayede BES ödemeleri ve diğer ödemelerden alacakları toplu ücretleri öğrenebiliyorlar.

Peki, e-Devlet şahıs ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır? e-Devlet BES ödemeleri sorgulama işlemi nasıl yapılır?

E-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

e-devlet birikmiş para sorgulama hizmeti üzerinden kişiler BES ödemeleri ve diğer ödemelerden alacakları toplu ücretleri öğrenebiliyorlar.

Birçok kişi BES üzerinden yapılan kesintilerin farkında olmadan hesabında öneme biriktiriyor. BES iptali yapmayan kişiler burada biriken toplu paradan birikmiş para sorgulama özelliğini kullanarak haberdar olabiliyorlar.

e-devlet hizmetleri içerisinde yer alan birikmiş para sorgulama özelliği ile kişiler şahıs ödemelerine ilişkin detayları öğrenebiliyor.

Şahıs ödemeleri sorgulama yapmak için gerekli adımlar ise şöyle; e-devlet’e TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

Arama alanına ister SGK yazın burada yer alan hizmetler içerisinden “şahıs ödemeleri sorgulama” sekmesine tıklayın, isterseniz de arama alanına direkt “şahıs” yazarak ilgili hizmeti seçin.

Sorgulama yaptıktan sonra hizmet size ödeme ile ilgili bir alacağınız varsa detayları paylaşacak.