Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS için geri sayım başladı. e-YDS’ye girecek adaylar ÖSYM’nin açıklamalarını takip ediyor. Peki, e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/10 ne zaman yapılacak?

e-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru sürecinin başladığı bildirildi.

e-YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS’ye girecek adaylar başvurularını 31 Ağustos’a kadar ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.