e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/10 ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından ÖSYM, 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS 2023/10 İngilizce için başvuru sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/10 ne zaman yapılacak?

e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/10 ne zaman yapılacak?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı e-YDS için geri sayım başladı. e-YDS’ye girecek adaylar ÖSYM’nin açıklamalarını takip ediyor. Peki, e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/10 ne zaman yapılacak?

e-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM), 2023 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/10 İngilizce) için başvuru sürecinin başladığı bildirildi.

e-YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2023/10 İngilizce, 9 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.

Adaylar, sınav başvurularını ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek. Başvuru süreci 31 Ağustos'ta sona erecek.

e-YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-YDS’ye girecek adaylar başvurularını 31 Ağustos’a kadar ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi Spor
Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi
Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi Magazin
Ünlü model Elizabeth Hurley karpuzun üzerinde çıplak poz verdi
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli Güncel
Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma yangın engeli
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye Güncel
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı Güncel
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı Güncel
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı
Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı Güncel
Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı