E5 Karayolu’nda feci kaza. 4 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ mevki E-5 Yanyol Edirne yolunda meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, 34 BOA 64 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince ön şeridinde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, refüjü de aşarak işaret lambasının direğine çarparak ters döndü.

Kazaya karışan diğer otomobil ise yola savruldu. Kazada iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yardıma gelirken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle E-5 Yanyolu trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattıklarını bildirdi.