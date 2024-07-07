EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak? Flaş iddia geldi

Gülsüm Alpkıray
EA Sports FC 25 ne zaman çıkacak? Flaş iddia geldi

ABD’li şirket Electronic Arts’ın geliştirdiği EA Sports FC 25’in çıkış tarihi ile ilgili flaş bir iddia geldi. Oyunun eylül ayında çıkması bekleniyor.

EA Sports’un geliştirdiği futbol simülasyon oyunu EA Sports FC 25’in ne zaman çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Electronic Arts’ın FIFA ile isim hakkı anlaşmasının sona ermesi sonrası EA Sports FC adıyla çıkan oyun beğeni kazanmıştı.

Geliştirilen yeni oyundaki yenilikler şimdilik belirsizliğini korurken, oyunun çıkış tarihi ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Fransız basınında çıkan iddiaya göre oyun 27 Eylül 2024’te piyasaya çıkacak. Oyunun Play Staiton ve XOBOX’ın yeni nesil konsollarının yanı sıra PS4’e de gelmesi bekleniyor.

Yeni oyunun Türkiye’deki satış fiyatı henüz açıklanmadı.

EA Sports FC 25’in Standard ve Ultimate olmak üzere 2 versiyonda çıkacağı öğrenildi.

EA Sport s FC 24’ü henüz oynamayanlar Game Pass üzerinden ücretsiz oynayabiliyor.

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